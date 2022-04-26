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В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет

26 апреля 2022 11:32
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В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет

России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне антироссийских санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на аналитиков S&P Global Market Intelligence.

Украина восстановит свои экономические показатели на уровень 2021 года через пять лет, говорится в исследовании.

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%. К 2023 году падение экономики замедлится до 1,9%, а рост начнется в 2024 году и составит 1,6%. К 2026 году экономика России поднимется на 1,9%. При этом инфляция в стране в текущем году, составит 17,8%. В 2023 году она будет на уровне 10% в 2024 году — 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%.

Аналитики посчитали, что ВВП Украины в 2022 году рухнет на 45,7%. Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другие страны региона могут избежать падения экономики, однако растущая инфляция и сбои в логистических цепочках поставок приведут к ослаблению роста экономики.

19 апреля Международный валютный фонд (МВФобъявил об ухудшении прогноза роста ВВП Китая до 4,4% в 2022 году. Отмечается, что ВВП РФ снизится на 8,5% в 2022 году и на 2,3% — в 2023-м. МВФ предсказал сокращение ВВП Украины в 2022 году на 35%, пишет Газета. 

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