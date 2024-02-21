В Россию завезут бюджетные авто из Индии и Ирана

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Россию завезут бюджетные авто из Индии и Ирана

21 февраля 2024 09:40
189
В Россию завезут бюджетные авто из Индии и Ирана

Автомобили из Ирана и Индии не приспособлены к российскому климату, также на них нет запчастей, но при доработке они смогут поспорить за место в нише с российским автопромом. Об этом сообщил URA.RU автоэксперт, генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

«Несмотря на привлекательную стоимость, автомобили из Индии и Ирана не будут пользоваться популярностью, как из КНР. Вопрос не только в ценовой доступности, но и в качестве обслуживания. Иранские машины, завезенные параллельным импортом, не обеспечены заводской поддержкой и запасом запчастей в России. Авто имеют слабую техническую часть: непродуманная эргономика, низкое качество пластика и деталей. Сомнения вызывает модернизация двигателей. Кроме того, автомобили из Персидского залива не предназначены для российского климата: отсутствует подогрев стекол и сидений», — сказал Дмитрий Демчук.

По его словам, при доработке и бесперебойных поставках новые марки могут стать альтернативой в бюджетном сегменте. «Прототипами авто из Ирана и Индии стали модели успешных европейских брендов. Например, IKCO Tara, выпущенная в 2021 году, сделана по мотивам Peugeot 301 выпуска 2012 года. При непрерывных поставках Иран спокойно сможет занять нишу бюджетных авто. Из индийского автопрома для России наиболее интересными окажутся кроссоверы и седаны. Они более экономичны в эксплуатации по сравнению с западными аналогами и доступны для широкого круга покупателей. Тем не менее индийские автомобили не приспособлены к зимним условиям и климатическим перепадам. Как и с иранскими машинами, здесь необходимо усовершенствовать отопительную систему, подогрев и подогнать подшипники. Для адаптации моделей под российский рынок может потребоваться от года и более», — отметил эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Петр Щербаченко считает, что иранские и индийские модели смогут конкурировать с российскими автомобилями. «Сейчас на российском рынке уже существуют седан иранского происхождения Iran Khodro Tara стоимостью около 1,5 млн рублей с механической коробкой передач и около 1,7 миллиона рублей с автоматической коробкой передач. В декабре 2023 появились два новых автомобиля: Saipa — кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S. Они могут появиться на рынке по цене от 1,2 до 1,7 миллиона рублей. На мой взгляд, эти автомобили могут в будущем стать конкурентом автомобилей прошлых поколений „АвтоВАЗа“», — подчеркнул экономист.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
593
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
387
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
387
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1536
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
814
Весь список