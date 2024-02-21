В Россию завезут бюджетные авто из Индии и Ирана

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Автомобили из Ирана и Индии не приспособлены к российскому климату, также на них нет запчастей, но при доработке они смогут поспорить за место в нише с российским автопромом. Об этом сообщил URA.RU автоэксперт, генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

«Несмотря на привлекательную стоимость, автомобили из Индии и Ирана не будут пользоваться популярностью, как из КНР. Вопрос не только в ценовой доступности, но и в качестве обслуживания. Иранские машины, завезенные параллельным импортом, не обеспечены заводской поддержкой и запасом запчастей в России. Авто имеют слабую техническую часть: непродуманная эргономика, низкое качество пластика и деталей. Сомнения вызывает модернизация двигателей. Кроме того, автомобили из Персидского залива не предназначены для российского климата: отсутствует подогрев стекол и сидений», — сказал Дмитрий Демчук.

По его словам, при доработке и бесперебойных поставках новые марки могут стать альтернативой в бюджетном сегменте. «Прототипами авто из Ирана и Индии стали модели успешных европейских брендов. Например, IKCO Tara, выпущенная в 2021 году, сделана по мотивам Peugeot 301 выпуска 2012 года. При непрерывных поставках Иран спокойно сможет занять нишу бюджетных авто. Из индийского автопрома для России наиболее интересными окажутся кроссоверы и седаны. Они более экономичны в эксплуатации по сравнению с западными аналогами и доступны для широкого круга покупателей. Тем не менее индийские автомобили не приспособлены к зимним условиям и климатическим перепадам. Как и с иранскими машинами, здесь необходимо усовершенствовать отопительную систему, подогрев и подогнать подшипники. Для адаптации моделей под российский рынок может потребоваться от года и более», — отметил эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук Петр Щербаченко считает, что иранские и индийские модели смогут конкурировать с российскими автомобилями. «Сейчас на российском рынке уже существуют седан иранского происхождения Iran Khodro Tara стоимостью около 1,5 млн рублей с механической коробкой передач и около 1,7 миллиона рублей с автоматической коробкой передач. В декабре 2023 появились два новых автомобиля: Saipa — кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S. Они могут появиться на рынке по цене от 1,2 до 1,7 миллиона рублей. На мой взгляд, эти автомобили могут в будущем стать конкурентом автомобилей прошлых поколений „АвтоВАЗа“», — подчеркнул экономист.