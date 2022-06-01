В России запустили льготную ипотеку на возведение домов своими силами

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В России запустили пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.



Льготная ставка по ипотеке на самостоятельное строительство частных домов составит не более 9%. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.



Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему количеству россиян улучшить свои жилищные условия, говорится на официальном сайте правительства. По оценкам «Дом.РФ», благодаря такому решению в 2022 году по этой программе может быть выдано около 8 тыс. кредитов на сумму более 50 млрд руб.



По новым условиям в качестве залога можно будет принять земельный участок, на котором планируется строительство, и дом после его возведения. Важным условием является завершение строительства в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора.



Опросы показывают, что потенциал частного домостроения в России огромный. По данным исследований «Дом.РФ» и ВЦИОМ, примерно 31% желающих построить частный дом в ипотеку не готовы привлекать к строительству профессионального застройщика и планируют строительство собственными силами. Это порядка 50 тыс. семей.



«Новые меры позволят сделать ипотеку в этом сегменте рынка доступнее. Рассчитываем, что благодаря распространению льготной ипотеки на ИЖС хозспособом в России будет построено и введено еще около 1 млн кв. м жилья», — сказала управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова.



В мае кабмин выделил дополнительные 49,6 млрд руб. на субсидирование программ семейной и льготной ипотеки. 33,4 млрд руб. будет направлено на субсидирование программы «Льготная ипотека», 16,2 млрд руб. — программы «Семейная ипотека», пишет РБК.



