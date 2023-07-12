Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить
Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить
Специалисты "РКС-Самара" обнаружили опасную врезку на водопроводных сетях
Специалисты "РКС-Самара" обнаружили опасную врезку на водопроводных сетях
Волга около Самары аномально прогрелась ы
Волга около Самары аномально прогрелась
В Союзе отцов поддержали идею ограничить продажу детских товаров, копирующих взрослые
Самарчанка оформила кредит на другого человека и не выполняла долговые обязательства
Самарчанка оформила кредит на другого человека и не выплачивала его
В Самаре не нашли перевозчиков на два автобусных маршрута
В Самаре не нашли перевозчиков на два автобусных маршрута
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.5
-0.99
EUR 99.68
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России заметно подорожают лекарства

12 июля 2023 09:50
143
В России заметно подорожают лекарства

Цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. По итогам января-мая ряд позиций подорожал по сравнению с прошлым годом на 40–100 процентов из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики предупредили, что подорожание сырья через несколько месяцев приведет к росту стоимости лекарств. По данным RNC Pharma, порядка 80–85 процентов российских препаратов производятся из импортных субстанций. Как утверждает DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в Россию вырос на 50 процентов в натуральном выражении и на 11 процентов — в денежном, достигнув 25,3 миллиона килограмм и 2,3 миллиарда долларов, соответственно.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что цена импортных веществ стала расти после снижения стоимости в 2022 году на 3,1 процента. По мнению экспертов, ослабление курса рубля в июне-июле ускорит подорожание импортных субстанций, однако не стоит ожидать «совсем негативных сценариев».

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании лекарств на 20 процентов. Тогда рост стоимости объяснили ограничениями маркетинговых бонусов аптек, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
94
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
619
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
898
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
464
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
965
Весь список