В России закрылся каждый второй магазин одежды и обуви

В нашей стране продолжается масштабная перезагрузка розничного сектора. Главным её символом становится уход магазинов одежды и обуви из торговых центров. По данным NF Group, в третьем квартале 2025 года на долю фэшн-ритейла пришлось 45% всех закрытых оффлайн-торговых точек по стране. Это чуть меньше, чем во втором квартале (54%), но речь фактически идет о каждом втором магазине. Что происходит в фэшн-ритейле и где россияне будут покупать одежду и обувь в будущем, «МК» разбирался вместе с экспертами.

Торговые центры России теряют привычный облик: в период с июля по сентябрь там закрылись 45% торговых точек фэшн-ритейла, а лето и вовсе стало временем масштабного «исхода», поскольку традиционное место продаж покинули во втором квартале 54% продавцов одежды и обуви. В Москве ситуация проявилась ещё отчётливее: согласно исследованию CORE.XP, именно эти магазины составили половину (50%) всех закрытых точек, что оказалось сразу на 12% больше, чем в предыдущие три месяца. Для сравнения: в следующей по значимости категории — точки общественного питания — произошло всего 10,5% закрытий за тот же срок. Разрыв впечатляющий и говорит сам за себя: фэшн-ритейл переживает не просто перестройку, а системную трансформацию. Аналитики CORE.XP уточняют: с начала 2025 года по конец июля в российских ТЦ закрылось более 320 магазинов.

Эксперты разошлись в оценках причин происходящего. Так, по словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, главная причина закрытия магазинов — уход крупных участников рынка одежды и обуви из России. Позитивные обещания, что некоторые популярные среди россиян торговые марки удастся быстро заменить, оказались нереализованными. Многие запущенные после 2022 года проекты сейчас не окупаются. А поддерживать нерентабельную торговую точку может очень незначительное число предпринимателей. Часть потребителей, решив, что ушедшие в результате санкций зарубежные бренды быстро не вернутся, стали покупать одежду и обувь онлайн: там сейчас есть возможность приобрести ряд товаров через третьи страны. «Тенденция закрытия моллов одежды и обуви продолжится, — говорит эксперт. — Это будет происходить, в том числе, из-за снижения доходов населения и замедления экономического роста». Вероятно, по этой причине часть людей будет отказываться от новых покупок и ходить в том, что было приобретено ранее, прогнозирует Янин.

Между тем, среди экспертов были и те, кто критически посмотрел на приведенные в исследованиях рынка фэшн-ритейла цифры. «Речь идет об оффлайн-торговле, и закрываются в основном брендовые магазины не справившиеся с конкуренцией, — утверждает независимый эксперт в области товаров народного потребления Александр Анфиногенов. — Но рынок одежды и обуви не меняется, в целом потребление не падает: происходит оптимизация каналов продаж, подход покупателей к выбору товаров становится более рациональным». Новые времена просто приносят за собой новые потребительские привычки, подытожил он.

Однако есть и другое мнение: все дело в грядущих налоговых изменениях. Так, по словам члена Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Анны Вовк, традиционные магазины одежды и обуви в большинстве своем существуют в форме индивидуального предпринимательства с очень удобным в данный момент налогообложением. Если оно меняется, а все знают, что в 2026 году именно так и произойдет, и убирается код «Лоточная торговля» из документов, то этот бизнес становится низкорентабельным либо даже убыточным. Тенденция на снижение количества магазинов в первую очередь коснулась небольших торговых точек с продуктами питания, а следом за ними побежали из торговых центров и продавцы одежды и обуви. Они посчитали убытки, которые грозят им в будущем, и решили закрыться уже в этом году, утверждает эксперт.

Другая причина закрытий оффлайновых магазинов — развитие бизнеса маркетплейсов. На маркетплейсе для селлеров есть возможность предлагать товары со скидкой (хотя максимальный её размер устанавливается по согласованию с маркетплейсом), там есть хорошие возможности для рекламы и, соответственно, возможности для бизнеса онлайн у продавцов лучше, чем в оффлайновом формате.

Ещё одной причиной можно назвать небольшой масштаб деятельности оффлайновых бутиков, которым из-за возросших издержек проще переходить в интернет, чем нести нагрузки оффлайновой торговли. Да и до 2022 года подавляющее большинство продаваемой в бутиках одежды и обуви было импортным, а сейчас, поскольку импортные товары сильно подорожали, а население стало экономить, прежние концепции торговли одеждой и обувью уже не работают. Одежду и обувь россиянам теперь проще покупать онлайн, не обязательно только на маркетплейсах, но есть и отдельные специализированные интернет-магазины, где можно купить по достаточно невысоким ценам вполне качественную отечественную продукцию или продукцию из стран ближнего зарубежья и Китая.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может только дополнительно подстегнуть переход оффлайновой торговли обувью и одеждой через интернет. Например, уже сегодня ряд зарубежных маркетплейсов предоставляет возможность, загрузив в личный кабинет свои мерки и желаемый размер обуви или иного предмета гардероба, «примерить» необходимую вещь онлайн и сделать вывод, подойдёт ли она или нет. То есть в недалёком будущем покупателям интернет-магазинов и маркетплейсов даже не придётся ходить в пункт выдачи, чтобы примерить и оплатить заказанные товары, потому что всё можно будет сделать с помощью ИИ онлайн, а курьер доставит покупки по указанному покупателем адресу.

Впрочем, возвращения оффлайновых вещевых рынков тоже нельзя исключать, особенно в регионах, причём как в традиционных туристических местах, так и тех городах и населённых пунктах, где доходы населения не слишком высоки, уверена Мильчакова.

Но списывать оффлайновые магазины рано не только из-за экономики: психология покупателя также играет большую роль. «Классические торговые точки всегда будут существовать - по той причине, что люди по-разному устроены, — уверена Вовк. — Некоторым удобно не общаться ни с кем и только концентрироваться на экране своего гаджета, а кто-то любит прийти в магазин, потрогать товар, примерить, пообщаться с продавцом. Между тем, любая площадка для онлайн-торговли, даже при наличии примерочных или онлайн-видеороликов, не решают эту задачу в моменте. Очки 3D дома пока ещё покупатели не надевают, чтобы потрогать макет, поэтому иногда удобно прийти, померить и тут же купить, если все понравилось». И хотя поведение покупателей со временем меняется, все равно есть базовые модели потребления. Онлайн-модель развивается, но она более понятна и приятна молодежи, а классические магазины — людям более старшего возраста, так что каждый продавец имеет шанс найти своего покупателя.

По словам Анфиногенова, рынок одежды и обуви будет сбалансирован: сейчас эмпирическим путем происходит поиск оптимальной модели. Покупатели станут приобретать товар там, где им удобно, а продавцы будут подстраиваться под их ожидания.