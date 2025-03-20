В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины

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Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в России выросла на 1,9% с начала 2025 года, достигнув 7 326,3 рубля. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,9% с начала года», — говорится в сообщении ассоциации, его передает ТАСС. Уточняется, что стоимость стандартного набора продуктов питания для одного человека в настоящее время составляет в среднем 7 326,3 рубля. В этот набор включены 33 различных продукта, среди которых мясо, рыба, молочные изделия, яйца, мука, хлеб, различные крупы, сахар, а также овощи и фрукты.

Цены на корзину сильно разнятся по регионам. Самая высокая стоимость зафиксирована на Чукотке — 16 690,8 рубля и в Магаданской области — 11 987,2 рубля. Дешевле всего продукты обходятся в Мордовии — 6 062,6 рубля и Пензенской области — 6 283 рубля. В Москве корзина стоит 8 759,1 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 563,2 рубля. В Московской области средняя цена составляет 7 694,2 рубля, в Ленинградской — 8 331,3 рубля, в Калининградской — 8 102 рубля, в Татарстане — 6 428 рублей, в Омской области — 6 420,2 рубля, а в Хабаровском крае — 9 527,6 рубля.