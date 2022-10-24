В России вырос спрос на временных работников

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После того как в России началась частичная мобилизация, на рынке труда вырос спрос на временных работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса HeadHunter.

Выяснилось, что за первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, выросло на 52 процента по сравнению с тем же периодом в сентябре. Чаще всего на такие вакансии ищут курьеров, водителей, операторов колл-центров, учителей, программистов и упаковщиков.

Рекрутеры объясняют сложившуюся тенденцию тем, что таким образом работодатели стараются заменить мобилизованных сотрудников. Еще одна возможная причина — адаптация к новым условиям и оптимизация рабочих мест.