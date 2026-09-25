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В России в 2027 году ожидается рост тарифов на электроэнергию

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В России в 2027 году ожидается рост тарифов на электроэнергию

Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения в России с 1 июля 2027 года может составить 14,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития.

В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12,1%, а в 2029 году – 10,1%.

В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15,2% – для прочих потребителей.

По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей.

До этого финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова напомнила, что с 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона — от 8 до 22%. Эксперт объяснила о том, как рост платежей отразится на семейном бюджете и что можно сделать уже сейчас.

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