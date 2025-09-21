Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В России средний чек на одежду и обувь у мужчин на 43% выше женского

21 сентября 2025 10:44
124
В России средний чек на одежду и обувь у мужчин на 43% выше женского

Средний чек покупки у мужчин в магазинах одежды и обуви в России на 43% выше женского. При этом мужчины посещают бутики реже.

Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт", сообщает РИА Новости.

"Средняя сумма такого платежа у мужчин за три квартала 2025 года составила 8 323 рублей, а у женщин – 5 839 рублей", – отмечается в исследовании.

Специалисты изучили все операции по банковским картам мужчин и женщин в категории "одежда" за несколько лет.

За три квартала текущего года на женщин пришлось 57% покупок одежды и обуви, а на мужчин 43%. При этом по сумме платежей за обновление гардероба, напротив, лидируют мужчины – 52%.

Интересно, что самые высокие средние чеки россиян приходятся на зиму, так как верхняя одежда и теплая обувь достаточно дорогие. У мужчин средний чек на зимний гардероб составил 8 969 рублей, а у женщин тем временем – 6 116 рублей.

На втором месте по величине среднего чека в 2025 году – весна, а на третьем лето.

