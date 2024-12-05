В России собрались запретить продажу рыбы с видимыми паразитами

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Минсельхоз России подготовил поправки в технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ужесточающие условия ее оборота и вводящие дополнительный контроль. В настоящее время они проходят процедуру согласования. Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишут «Известия».

В соответствии с поправками, пищевую рыбную продукцию необходимо до выпуска в оборот исследовать на наличие живых паразитов и их личинок, а также на наличие погибших паразитов, которые уже не представляют опасности для здоровья человека.

В первом случае обработанную и необработанную продукцию следует проморозить в соответствии с нормативами (там прописана температура и продолжительность обработки), а во втором — отправлять в магазины только те экземпляры, где паразиты не видны при визуальном контроле.

В действующей редакции такой контроль предусмотрен только для уловов рыбы, выращенной в естественной и искусственной средах. А кроме того, нет никаких ограничений на продукцию, пишет Лента.