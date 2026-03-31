В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В России начался сезон цветения
В России начался сезон цветения
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В России снова подорожал кофе

В России снова подорожал кофе

Как в реальности выросли цены на кофе, а также что будет со стоимостью этого продукта дальше, MSK1.RU узнал у аналитиков.

За год кофе ощутимо подорожал, и это почувствовали и любители растворимого, и ценители сваренного в кофейнях. По данным «Ценозавра», пакет зернового весом 250 граммов прибавил в цене около 16% и теперь в среднем стоит примерно 565 рублей.

Молотый подорожал еще сильнее — почти на 20%, и его средняя цена добралась до 583 рублей. Растворимый тоже не остался в стороне, но взял темп чуть медленнее. Хотя за год он подскочил с 350 до 400 рублей за банку весом меньше 100 граммов.

Любопытно, что стремительный рост цифр на ценниках зафиксировал и Росстат. Растворимый кофе подорожал почти на 15%, а молотый дал прибавку почти 20%.

Цены на кофе начали заметно расти с середины 2025 года и продолжают стремиться ввысь. Это уже видно по тому, сколько стоит растворимый в магазинах и стаканчик ароматного напитка в кафе.

«Основная причина — неблагоприятные климатические условия в странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам, где засухи и заморозки снизили урожай, — рассказала MSK1.RU маркетолог Ирина Пушкова. — Кроме того, глобальные цепочки поставок столкнулись с задержками и увеличением транспортных расходов из-за геополитической нестабильности. Рост цен на энергоносители также повлиял на себестоимость производства и переработки кофе».

Кофе становится дороже еще и потому, что его меньше производят: например, фермеры во Вьетнаме переходят на более выгодные экзотические фрукты. В России ситуацию дополнительно осложняют санкции, перебои с доставкой и расчетами.

«При ослаблении рубля импорт становится очень дорогим. За последний месяц доллар скакнул с 80 до 87 рублей за американскую валюту, автоматически на 10% увеличилась цена поставки, — объясняет MSK1.RU управляющий партнер агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева. — Плюс возросшие общие издержки бизнеса в России. Это и рост НДС, и налоговой нагрузки в целом, увеличение коммунальных платежей, дорожающий бензин, аренда точек. Влияет и динамика инфляции».

Аналитики считают, что предпосылок для снижения стоимости кофе сейчас нет. Более того, рост цен продолжится, пишет 63.ру.

«Сохраняется давление со стороны логистики и валютных факторов, и действует эффект инерции: даже если отдельные издержки стабилизируются, конечная цена корректируется с задержкой, — считает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — В такой ситуации наиболее вероятный сценарий — дальнейшее умеренное повышение цен или их закрепление на текущих уровнях без заметного отката».

К тому же кофе — тот продукт, чье производство не поспевает за спросом.

«По подсчетам участников рынка, за десятилетие с 2020 по 2030 годы потребление кофе вырастет на треть. И с этим связан стабильный рост цен на готовый напиток вне зависимости от урожая, — подчеркивает Екатерина Косарева. — Наиболее реалистичен умеренный рост на 10–20% в зависимости от сорта, степени помола, обжарки кофе. Ценового отката не ожидаем: кофе и без того высокорентабельный продукт, и доля сырья остается невысокой на фоне издержек».

В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
