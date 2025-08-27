В России снизились цены на икру нерки и горбуши

108

Розничные цены на лососевую икру в России начали снижаться. В первую очередь подешевела икра горбуши и нерки. Об этом 26 августа сообщили в Рыбном союзе.

«По состоянию на 26 августа к уровню середины июля подешевела: икра нерки на 9%, икра горбуши на 2%», — говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

Горбуша и нерка являются основными видами по объему добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, где доля горбуши в вылове составляет 73%, а нерки — 14%. В то же время икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась неизменной.

Снижение цен на икру произошло и на оптовом уровне. Согласно данным мониторинга, с середины июля по 26 августа оптовые цены на икру кеты снизились на 13%, на икру горбуши — на 20%, а на икру нерки — на 8%.

Также оптовые цены на рыбу пошли вниз. По информации Нацрыбресурса, на который ссылается Рыбный союз, на Дальнем Востоке оптовые цены на горбушу снизились на 9%. Нерка, в свою очередь, подешевела на 4%, а кета — на 2%.

Рыбный союз связывает снижение цен с успешным развитием красной путины.

Согласно данным исследования Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и компании NTech, с которым 12 августа ознакомились «Известия», продажи красной икры в России упали на 22%. Эксперты связывают этот процесс с окончанием периода высоких уловов тихоокеанских лососей, изменением каналов дистрибуции и трансформацией клиентского опыта.