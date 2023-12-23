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В России с нового года подорожают «молочка», сладости, напитки и рис

23 декабря 2023 13:55
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В России с нового года подорожают «молочка», сладости, напитки и рис

Ряд крупных производителей продуктов питания предупредили о том, что с начала 2024 года рост цен на их товары составит до 20%.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». 

По информации издания, полученной из писем производителей, направленных своим контрагентам, в частности, поставщик риса «Агроимпорт» планирует повысить цены на 22%, шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher подорожает на 7-14%, Nestle увеличит цены на кофе и напитки на 15%, на кондитерские изделия – на 8%, на готовые завтраки – до 9,5%.

«Вимм-Билль-Данн» скорректирует цены на молочную продукцию в среднем на 4,9%, на соки – на 16,1%. Йогурт производства Ehrmann подорожает на 5%. Безалкогольные напитки «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) вырастут в цене на 13%, печенье «Любятово» на 6%.

Рост цен объясняется удорожанием некоторых импортных компонентов из-за снижения курса рубля, ростом цен на доставку и ситуацией на локальных рынках.

Например, на рост цен на кофе повлияла засуха в Бразилии, которая является крупнейшим поставщиком сырья, на стоимость риса – неурожай в Индии и Таиланде, так что российские производители нарастили экспорт продукта.

В Самарской области годовая инфляция разогналась в ноябре до 7,96%, пишет Обоз.инфо.

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