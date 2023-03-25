В России разрешили покупать вторичное жилье по семейной ипотеке

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Приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке теперь могут семьи с детьми-инвалидами, но при условии, что в их субъекте отсутствуют новостройки. Об этом «Известиям» сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Это актуальная мера, которую следует постепенно расширять и на другие категории семей, имеющие основания на получение семейной ипотеки. Сейчас такие домохозяйства, проживающие в регионе, где отсутствует новое строительство или ведется в недостаточном объеме, лишены возможности улучшить свои жилищные условия по этой льготной программе», — сказала она.

Для того чтобы семьям с детьми-инвалидами проверить возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке в своем населенном пункте, необходимо зайти на официальный сайт наш.дом.рф в раздел «Основные показатели жилищного строительства» и проверить наличие строящегося жилья в предыдущем месяце, объяснила Решетникова.

Также она подчеркнула, что в регионах с самым низким объемом строительства вероятность в перспективе приобрести по семейной ипотеке квартиру на вторичном рынке самая высокая, поэтому, приобретая готовое жилье в этих регионах с привлечением заемных средств, следует всегда проверять, не появилась ли возможность воспользоваться льготным кредитом, подытожила эксперт.