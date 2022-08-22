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В России призвали разрешить въезд в страну для ряда фур из ЕС

22 августа 2022 13:52
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В России призвали разрешить въезд в страну для ряда фур из ЕС

С 1 октября российские власти собираются ввести запрет на въезд и передвижение по стране европейских фур с товарами, пишет Ура.ру. Однако транспорту с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами было сделано исключение.

Минсельхоз РФ и Мипромторг РФ готовят перечь товаров, с которыми тягачи из Европейского союза смогут въезжать в Россию вопреки запрету, сообщает источник «Известий» в кабмине. Отмечается, что по планам запрет на передвижение европейского грузового транспорта по территории России должен вступить с 1 октября.

«Под исключение планируется внести такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы», — рассказали в Минпромторге, добавив, что ведомство уже сформировало свой перечень исключений. Там уточнили, что продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголь, относится к компетенции Минсельхоза.

 

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