В России призвали разрешить въезд в страну для ряда фур из ЕС

102

С 1 октября российские власти собираются ввести запрет на въезд и передвижение по стране европейских фур с товарами, пишет Ура.ру. Однако транспорту с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами было сделано исключение.

Минсельхоз РФ и Мипромторг РФ готовят перечь товаров, с которыми тягачи из Европейского союза смогут въезжать в Россию вопреки запрету, сообщает источник «Известий» в кабмине. Отмечается, что по планам запрет на передвижение европейского грузового транспорта по территории России должен вступить с 1 октября.

«Под исключение планируется внести такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы», — рассказали в Минпромторге, добавив, что ведомство уже сформировало свой перечень исключений. Там уточнили, что продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголь, относится к компетенции Минсельхоза.