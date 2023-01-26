В России предложили запретить майнинг в жилых домах

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Комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство России предложение о запрете майнинга криптовалют в жилых домах. По мнению авторов инициативы, это необходимо для предотвращения пожаров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Если предложение будет одобрено, рекомендации, скорее всего, будут рассматриваться в виде отдельных законопроектов. На сегодняшний день в России нет законодательства, регулирующего майнинг.

В конце прошлого года российский Минфин поддержал законопроект о майнинге криптовалют в стране. При этом Минфин считает, что с Центробанком необходимо согласовать нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР). В рамках последнего некоторые участники рынка смогут обменивать криптовалюту на фиатные деньги.

В январе 2023-го Минфин поддержал взимание налога с майнинга криптовалют. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в этом случае установят аналог единого налога на вмененный доход, ставка которого варьируется от 7,5 до 15 процентов. Он также допустил введение налога на прибыль размеров в 20 процентов, пишет Лента.