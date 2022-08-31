В России появятся новые бренды компьютеров и ноутбуков

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Российский розничный рынок в ближайшее время обогатится игровыми персональными компьютерами и ноутбуками от китайской компании Machenike. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из ритейлеров.

Отмечается, что поставкой этой техники в Россию займутся крупные дистрибуты OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан».

«В «Марвел-Дистрибуции» подтвердили, что планируют поставлять ноутбуки, игровые ПК, мониторы и периферию Machenike», — пишет газета.

Machenike считается достаточно перспективным брендом, в Китае он занимает порядка 20% рынка игровых устройств. Бренд принадлежит концерну Haier (занимается импортом в РФ бытовой техники и электроники).

В июне стало известно, что представительство Haier в РФ построит в Набережных Челнах новый завод по производству холодильников и морозильников за 4,5 млрд рублей.

В середине июля на рынке России появился еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot, также принадлежащий Haier, пишет Газета.

Фото: pxhere.com