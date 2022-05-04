В России пока не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю

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Тема перехода на четырехдневную рабочую неделю в России до сих пор никаких конкретных очертаний не приобрела из-за отсутствия актуальности. Такое пояснение дал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из фракции ЛДПР, сообщает Радио Маяк.



«Речь не идет даже о проработке такой возможности. И уж тем более – о появлении соответствующей законодательной инициативы», – отметил депутат. Он добавил, что в период пандемии некоторые предприятия уже перешли на четырехдневную неделю в рамках удаленного формата работы, "не теряя зарплаты сотрудников и не снижая производительности". "Но есть и предприятия непрерывного цикла – им переход на сокращенную рабочую неделю по объективным причинам противопоказан", – подчеркнул парламентарий.