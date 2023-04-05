В России оценили возможный доход от экспорта питьевой воды

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Эксперты Росконгресса в своем докладе «Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики», имеющемся в распоряжении РИА «Новости», заявили, что экспорт питьевой воды в ближайшие 25 лет может принести бюджету РФ более высокий доход, чем экспорт нефти.

Документ гласит, что в полярных шапках Арктики и Антарктики содержится порядка 70% водных ресурсов планеты, и на Арктику приходится более половины этого объема. Авторы доклада убеждены, что в следующие 25 лет необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей экспорта России, чем нефть.

Эксперты подчеркнули, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. Специалисты уточнили, что в американском штате Аляска в Северный ледовитый океан не впадает ни одна крупная река, в Канаде таких всего три, а в России – 11. Согласно прогнозам экспертов, к концу века арктический речной сток увеличится на 30%.

Авторы доклада также указали на то, что в России уже обсуждается возможность экспорта питьевой воды, и на ранних стадиях обсуждения находятся проекты поставок в дальнее зарубежье, в том числе и в страны Персидского залива, испытывающие острый дефицит воды уже сейчас, пишет МК.