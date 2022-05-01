В России начинает действовать программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 9%

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Ставка по льготной ипотеке на новостройки снижена с 12% до 9% с 1 мая 2022 года, действие программы продлено до конца 2022 года.

При этом предельная сумма кредита сохранилась на уровне 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млрд рублей для остальных регионов страны.

По оценке оператора программы - института развития ДОМ.РФ - снижение ставки по льготной ипотеке позволит выдать до конца года еще около 206 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей. Ранее в Минфине сообщали, что ДОМ.РФ уже распределил лимиты на 2,5 трлн рублей по этой программе между банками. В ведомстве также считают, что затраты бюджета на реализацию программы с учетом изменений составят около 461 млрд рублей.

Ряд крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, ДОМ.РФ, объявили о начале сбора заявок на выдачу льготной ипотеки по ставке в 9% еще в последних числах апреля. В кредитных организациях выразили готовность начать выдачу кредитов по новым условиям после вступления в силу постановления правительства РФ.

По данным Минфина, за все время действия программы льготной ипотеки выдано более 764 тыс. кредитов на почти 2,3 трлн рублей, из которых 85,4 тыс. кредитов на 213 млрд рублей приходятся на 2022 год.

При ставке в 9% по льготной программе доля ипотеки в столичном регионе может вернуться к значениям 60-65%, считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. По мнению эксперта, после снижения ставки с 12% до 9% средний ежемесячный платеж сократится примерно на 19%, а переплата за весь срок кредита - с 131% до 93% при первоначальном взносе в 20% и сроке кредитования в 20 лет. "По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, средняя стоимость однокомнатной квартиры массового сегмента в Москве составляет 12 млн рублей. При ставках 12% годовых платеж составляет 105,7 тыс. рублей, переплата - 15,8 млн рублей. При ставках 9% годовых платеж составляет 86,4 тыс. рублей, переплата - 11,1 млн рублей", - отметила ТАСС Доброхотова.