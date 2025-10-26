Я нашел ошибку
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками

26 октября 2025 16:53
113
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками

В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками - по 2-3 ломтика в упаковке. Микронарезки за символические 9 рублей сметают с полок: в такой фасовке батон всегда свежий, не успевает испортиться и не отправляется на помойку. 

Поэтому мини-упаковки, появившись несколько месяцев назад, становятся востребованными. Сначала такой хлеб появился в Тамбовской области, а сейчас интерес к маленьким упаковкам растет и в других регионах. Все просто: ломтики фасуют по два-три в плёнку и поставляют в крупные сети. Спрос растёт до 30% в месяц, очередь на заказы расписана на три месяца вперёд, заказать slice bread из-за ажиотажа бывает невозможно. Цена упаковки - 9-13 рублей, пишет Маленькая Сызрань. 

Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
328
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
423
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
399
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
502
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
487
