В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками - по 2-3 ломтика в упаковке. Микронарезки за символические 9 рублей сметают с полок: в такой фасовке батон всегда свежий, не успевает испортиться и не отправляется на помойку.

Поэтому мини-упаковки, появившись несколько месяцев назад, становятся востребованными. Сначала такой хлеб появился в Тамбовской области, а сейчас интерес к маленьким упаковкам растет и в других регионах. Все просто: ломтики фасуют по два-три в плёнку и поставляют в крупные сети. Спрос растёт до 30% в месяц, очередь на заказы расписана на три месяца вперёд, заказать slice bread из-за ажиотажа бывает невозможно. Цена упаковки - 9-13 рублей, пишет Маленькая Сызрань.