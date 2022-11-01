В России начали дешеветь автомобили с пробегом

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Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в октябре 2022 года составила 1 млн 220 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 3%, или примерно 35 тыс. рублей, меньше, чем месяцем ранее. Напомним, что в последний раз автомобили с пробегом дешевели в мае, а на протяжении следующих четырех месяцев их средняя цена росла. Ее снижение в октябре эксперты связывают в первую очередь с ростом числа предложений на рынке.

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. А такая конкуренция влечет снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин», - объясняет руководитель отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Андрей Топтун. Впрочем, если сравнивать нынешний показатель с тем, что был год назад (в октябре 2021-го), то рост цен на «вторичке» составил 40%, или почти 347 тыс. рублей. При этом эксперты не исключают, что снижение цен на подержанные автомобили может продолжиться.