В России может стать меньше подсолнечного масла

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В 2024 году урожай масличных культур в России может составить около 28 миллионов тонн, что будет почти на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Таким прогнозом поделился эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его процитировали «Известия».

При этом ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский обратил внимание, что российский рынок масличных культур и продуктов их переработки во многом ориентирован на мировой. На экспорт уходит больше продукции, чем используется в самой России. Как следствие, цены зависят не от масштабов урожая, которого хватит с запасом, а от того, как он повлияет на мировые цены.

По его словам, российский потребитель подсолнечного масла защищен от резкого скачка мировых цен плавающей пошлиной. Она начинает работать при росте экспортных цен свыше 82,5 тысячи рублей за тонну.

«Если же говорить о розничных продажах, то после ценового кризиса 2020 года производители заинтересованы в поддержке стабильных цен, иногда даже на уровне ниже экспортного паритета, чтобы не возникали ситуации, которые могут привести к усилению экспортных ограничений», — подчеркнул он.

С января по август из России вывезли на 28 процентов больше подсолнечного масла, чем с аналогичный период 2023 года. Речь идет об уровне в 3,8 миллиона тонн. Ключевыми покупателями этой продукции стали Индия, Турция и Китай, пишет Лента.

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