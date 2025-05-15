В России хотят запретить продажу сладостей в алкомаркетах

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") предлагает ввести на законодательном уровне запрет на продажу сладостей в алкогольных магазинах. Об этом парламентарий заявила ТАСС.

По ее словам, алкомаркеты намеренно начинают продавать "детские вкусняшки" по цене "ниже, чем в супермаркете, который через дорогу". Это приводит к тому, что для детей такие магазины "становятся уже родными", считает Буцкая.

"Когда по дороге из школы домой [ребенок] заходит в этот магазин, потом достигает возраста, когда можно покупать алкоголь, и ему ничего не надо менять в траектории своего движения домой. Поэтому здесь тоже нам надо подумать законодательно, как убрать этот подлог. <…> Мы ищем решение, чтобы наши дети не заходили в алкогольные магазины, как в свои любимые магазины, где они ежедневно что-то покупают", - сказала депутат.

Кроме того, считает Буцкая, необходимо сократить количество алкомаркетов в жилых домах. "Очень бы хотелось, чтобы меньше как таковых становилось вот этих точек, где продают алкоголь. Потому что мы видим, что порой в жилом доме через подъезд тот или иной [находится] магазин, в котором продают алкоголь", - сказала она.