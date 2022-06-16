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В «РКЦ Прогресс» обсудили вопросы совершенствования продукции предприятий российского ОПК

16 июня 2022 17:56
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Форум «Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного комплекса», открывшийся на территории РКЦ «Прогресс», собрал около 350 участников.

Форум «Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного комплекса», открывшийся 15 июня 2022 г. на территории РКЦ «Прогресс», собрал около 350 участников. Это специалисты предприятий «Роскосмоса» и «Росатома», представители Минпромторга России и Росстандарта, эксперты Военно-промышленной комиссии РФ.

Как рассказал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, предприятие выбрано площадкой для проведения форума потому, что в прошедшем году РКЦ «Прогресс» получил высшую в нашей стране награду за качество продукции – премию Правительства РФ в области качества.

– На форуме мы обсуждаем подходы к обеспечению качества и делимся опытом. Подобный обмен мнениями крайне важен и очень полезен, – отметил Д.Баранов.

В условиях санкций контроль за качеством продукции оборонно-промышленного комплекса усиливается.

Как ранее отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в условиях введенных беспрецедентных по своему масштабу несправедливых санкций особенно важно открыто обсуждать вопросы и принимать эффективные решения по поддержке предприятий. Правительство Самарской области находится в тесном взаимодействии с предприятиями ОПК по решению как производственных и инфраструктурных вопросов, так и кадровых задач.  

Так, по инициативе Главы региона на безвозмездной основе предприятию «ОДК-Кузнецов» передано здание «Технологического колледжа имени Н.Д.Кузнецова»». На базе колледжа в рамках национального проекта «Производительность труда» открыт первый корпоративный, рационализаторский центр – Точка кипения Hi-Tech. 

Кроме того, сегодня важно готовить новые молодые кадры под реальные потребности промышленных предприятий. Для решения этой задачи действует Федеральный проект «Профессионалитет».  В основе проекта – партнерство опорных колледжей с индустриальными предприятиями. По инициативе Правительства Самарской области в рамках проекта на базе «Поволжского государственного колледжа» создан учебно-производственный участок для опережающей профессиональной подготовки кадров. Партнерами этого проекта являются все ключевые региональные предприятия ОПК и не только.

– Последние события стали проверкой на прочность для всех отраслей без исключения, – сказал в своем выступлении министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Несправедливые санкции в отношении России, конечно, не могли не отразиться на работе предприятий ОПК. Но, тем не менее, благодаря поддержке Правительства РФ и региона, умелому руководству и, самое главное, слаженной работе трудовых коллективов, удается сегодня находить противоядие на недружественные действия со стороны иностранных государств. Результат этого -  стабильная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, выполнение государственного оборонного заказа, сохранение рабочих мест и всех социальных обязательств, – отметил министр.

Как отметили многие участники форума, перед специалистами в области качества стоят новые задачи и вызовы. Драйвером обеспечения качества деятельности предприятий ОПК должна стать цифровизация. Кроме того, качество продукции ОПК напрямую зависит от внедрения современных технологий и лучших практик, модернизации станочного парка и профессиональной подготовки кадров.

Форум «Качество ОПК – 2022» продолжает свою работу. На секциях форума будет заслушано более 60 докладов по широкому кругу вопросов: культура производства и кооперационные связи, образование и кадры, экономика и госрегулирование.

По итогам форума будет выработана совместная резолюция, которая ляжет в основу корректировки планов по обеспечению качества и надежности продукции оборонных заводов страны.

 

Фото из открытых источников

 

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