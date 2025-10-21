Я нашел ошибку
Главные новости:
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В ритейле выше перспективы трудоустройства для россиян 50+

21 октября 2025 16:43
157
В ритейле выше перспективы трудоустройства для россиян 50+

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и торговая сеть «Пятёрочка» провели совместное исследование сложностей трудоустройства в ритейле россиян 50+. Наше исследование строится на результатах двух опросов: 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны и 1600 россиян 50 лет и старше, на последнем месте работавших на торговых позициях в ритейле.

Нужно отметить, что в целом для россиян в возрасте 50+ характерна значительно более пессимистичная оценка своих шансов на трудоустройство по сравнению с теми, кто моложе. Если в среднем по России оценка сложности поиска работы составляет 6,5 балла по 10-балльной шкале, то среди граждан в возрасте 50 лет и старше — 7,6 балла. Мужчины склонны оценивать свои перспективы на рынке труда с бо́льшим пессимизмом. Так, средняя оценка сложностей трудоустройства среди представителей сильного пола 50+ достигает 7,7, в то время как среди их ровесниц — 7,4.

Чуть больше позитива SuperJob наблюдает среди россиян, чья последняя работа была связана с розничной торговлей. В среднем продавцы-консультанты, кассиры, товароведы, администраторы магазинов, контролеры и мерчандайзеры в возрасте 50 лет и старше оценивают сложность поиска работы на 7,3 балла. При этом гендерная закономерность сохраняется: у мужчин с опытом работы в рознице средняя оценка составляет 7,5 балла, у женщин — 7,2 балла.

Почему сотрудникам ритейла даже в зрелом возрасте работу искать проще? Розничная торговля входит в топ-5 сфер деятельности с наибольшим числом вакансий. И хотя в 2025 году мы видим отрицательную динамику спроса на персонал (после взрывного роста числа вакансий в 2024 году ситуация стабилизировалась), в ритейле число вакансий снизилось меньше, чем по рынку труда в целом.

Между тем стоит заметить, что для работодателей сотрудники 50+ выгоднее: их зарплатные ожидания ниже. Среднее рыночное зарплатное предложение для продавцов в Москве сегодня составляет 80 тысяч рублей в месяц на полную ставку (Net, fix+средний %), максимальное — 130 тысяч. А у соискателей 50+ ниже и медианные ожидания (70 тысяч рублей в месяц), и максимальные (110 тысяч).

В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
146
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
156
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
352
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
387
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
438
