В ритейле выше перспективы трудоустройства для россиян 50+

157

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и торговая сеть «Пятёрочка» провели совместное исследование сложностей трудоустройства в ритейле россиян 50+. Наше исследование строится на результатах двух опросов: 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны и 1600 россиян 50 лет и старше, на последнем месте работавших на торговых позициях в ритейле.



Нужно отметить, что в целом для россиян в возрасте 50+ характерна значительно более пессимистичная оценка своих шансов на трудоустройство по сравнению с теми, кто моложе. Если в среднем по России оценка сложности поиска работы составляет 6,5 балла по 10-балльной шкале, то среди граждан в возрасте 50 лет и старше — 7,6 балла. Мужчины склонны оценивать свои перспективы на рынке труда с бо́льшим пессимизмом. Так, средняя оценка сложностей трудоустройства среди представителей сильного пола 50+ достигает 7,7, в то время как среди их ровесниц — 7,4.



Чуть больше позитива SuperJob наблюдает среди россиян, чья последняя работа была связана с розничной торговлей. В среднем продавцы-консультанты, кассиры, товароведы, администраторы магазинов, контролеры и мерчандайзеры в возрасте 50 лет и старше оценивают сложность поиска работы на 7,3 балла. При этом гендерная закономерность сохраняется: у мужчин с опытом работы в рознице средняя оценка составляет 7,5 балла, у женщин — 7,2 балла.



Почему сотрудникам ритейла даже в зрелом возрасте работу искать проще? Розничная торговля входит в топ-5 сфер деятельности с наибольшим числом вакансий. И хотя в 2025 году мы видим отрицательную динамику спроса на персонал (после взрывного роста числа вакансий в 2024 году ситуация стабилизировалась), в ритейле число вакансий снизилось меньше, чем по рынку труда в целом.



Между тем стоит заметить, что для работодателей сотрудники 50+ выгоднее: их зарплатные ожидания ниже. Среднее рыночное зарплатное предложение для продавцов в Москве сегодня составляет 80 тысяч рублей в месяц на полную ставку (Net, fix+средний %), максимальное — 130 тысяч. А у соискателей 50+ ниже и медианные ожидания (70 тысяч рублей в месяц), и максимальные (110 тысяч).