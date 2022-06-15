в РФ появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

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У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика».

На смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги. Этот сценарий платежа станет доступен для внедрения 25 октября, сказано в бюллетене платежной системы («Известия» ознакомились с ним). Информацию подтвердили представители «Мира» и крупных банков. Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Еще одна возможность платить смартфоном может быть особенно востребована после отключения Apple Pay и Google Pay, заметили эксперты.