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В РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

16 января 2024 12:31
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в РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Импортную пивную продукцию предлагают запретить к ввозу в Россию. В Госдуме просят кабмин включить ее в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран. Лидерами по экспорту пива в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно предоставляет оружие Украине, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию. Эксперты считают, что алкогольный рынок в нашей стране всё еще остается одним из самых привлекательных для иностранного бизнеса, поэтому он не хочет отказываться от прибыли.

Импортное пиво и пивные напитки предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (есть у «Известий»). Свои действия он объясняет тем, что лидерами экспорта в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

— Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ, — пояснил «Известиям» депутат.

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