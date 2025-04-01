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В РФ хотят ввести госрегулирование цен на картофель

1 апреля 2025 09:27
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в РФ хотят ввести госрегулирование цен на картофель

В России предлагают ввести госрегулирование цен на картофель. С начала года его стоимость выросла на 24%, а за 2024-й — на 92%. С просьбой принять меры по стабилизации стоимости овоща к Минэкономразвития обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обращает внимание, что картофель — социально значимый товар, стоимость которого может регулировать государство. В ФАС «Известиям» сообщили, что в 30 регионах уже заключены соглашения по ограничению цен на картофель и там наблюдается положительный эффект по сравнению с другим субъектами.

«В течение 2024-го данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 рублей в декабре 2023-го до почти 57 рублей в декабре 2024-го. В 2025 году рост цен на картофель продолжается», — говорится в тексте документа, который имеется у «Известий».

Депутат обращает внимание: постановлением правительства установлено, что предельные цены на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов.

Подорожание картофеля началось в России с середины октября 2024 года — фактически одновременно с завершением его сбора. За одну неделю месяца в ряде регионов картофель повысился в цене более чем на 5%. Самый большой рост был отмечен в Волгоградской области — на 5,9%. Причинами называли неурожай овоща. Всего за 2024-й стоимость овоща выросла на 92%. Чтобы повлиять на ситуацию, правительство приняло постановление, которое разрешает с 1 января по 31 июля беспошлинно ввозить в РФ 150 тыс. т картофеля. Однако с начала 2025-го еженедельный рост стоимости овоща продолжился.

В своем обращении вице-спикер просит провести мониторинг ценовой динамики на картофель, учесть возможные сезонные колебания и, в случае подтверждения увеличения стоимости свыше установленных параметров, инициировать процесс введения временного ограничения цен на этот социально значимый продукт.

— Картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан, — пояснил «Известиям» Борис Чернышов.

По его словам, временное ограничение цен на овощ — разумная мера в такой ситуации, предусмотренная законодательством. Необходимо защитить людей от необоснованного удорожания базовых продуктов и не допустить спекуляций, подчеркнул депутат.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 26 марта с правительственным отчетом в Госдуме, обратил внимание на ситуацию с ценами на продукты питания. В частности, он заявил, что важно было бы в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков.

— Значимая роль, особенно если говорить о продуктах первой необходимости, здесь у Федеральной антимонопольной службы. Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда наша страна решает сложнейшие задачи, — отметил Михаил Мишустин.

Он напомнил: ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%, как это было, в частности, с рыбной продукцией. Премьер-министр также отметил, что «надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, принимать самые жесткие меры». Ведь правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок, подчеркнул он.

В соответствии с постановлением кабмина, введение временного ограничения предельно допустимых розничных цен устанавливается правительством. Подготовкой предложений об их установлении занимается Минэкономразвития на основании данных Росстата, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Там также отметили, что ведомство на постоянной основе проводит мониторинг динамики цен на всю корзину социально значимых продовольственных товаров, в том числе на картофель.

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