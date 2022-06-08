В ресторанах России заканчиваются запасы импортного алкоголя

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По оценке участников рынка алкогольной продукции привычных россиянам производителей хватит до осени.

Об этом РИА рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», – заявил Миронов.

Он добавил, что сокращение запасов импортных напитков связано с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а те, которые владели заводами – Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

Сейчас они остановили поставки и допродают склады, где остались некоторые партии. При этом сам Миронов считает, что для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходим обходной путь поставки через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование, пишет Обозрение.