В региональном минэкономразвития рассказали, благодаря чему ГФРП региона вошел в десятку лучших фондов страны

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Государственный фонд развития промышленности Самарской области (региональный ФРП), вошел в десятку лучших региональных ФРП страны. Всего за год работы команде Фонда удалось подняться в рейтинге с 39-го на 8-е место в общем рейтинге региональных организаций.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, экспертная комиссия оценивала организации по нескольким показателям: наличие собственных программ финансирования, информационная работа, непосредственное финансирование проектов.

Важным пунктом формирования рейтинга работы фондов стало консультирование представителей бизнеса по программам Государственного фонда развития промышленности. На безвозмездной основе инициаторам проектов разъясняют особенности федеральных программ, помогают подготовиться к рассмотрению документов. «Если по итогам 2020 года федеральный оператор профинансировал только один проект из Самарской области, то по результатам работы в 2021 году удалось привлечь льготную финансовую поддержку для реализации четырех проектов, – пояснил глава областного минэкономразвития. - Общая сумма поддержки составила 506 млн рублей, что позволило реализовать проекты общей стоимостью 1 млрд рублей».

Еще четыре проекта на общую сумму почти 2 млрд рублей были одобрены, они получат льготное финансирование в размере 816 млн рублей в текущем году.

Оценивалось и знание сотрудниками региональных организаций стандартов совместного финансирования федерального и региональных ФРП. По результатам тестирования ведущий экономист ГФРП Самарской области Екатерина Власова показала лучший результат в стране.

ГФРП Самарской области создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и начал свою работу в 2020 году. Организация принимает активное участие в реализации нескольких национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, производство комплектующих и повышение производительности труда.

Фонд реализует региональную программу, по которой промышленные предприятия могут получить льготные займы от 5 млн рублей до 20 млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. Совместные программы с федеральным ФРП дают возможность получить до 100 млн рублей по ставке от 1%.

В прошлом году региональный фонд участвовал в реализации трех инвестиционных проектов совместно с федеральным институтом развития и в восьми проектах - по региональной программе финансирования.

В прошлом году региональный Фонд развития промышленности одобрил девять инвестпроектов на общую сумму 114 млн рублей. Общая сумма предоставленных льготных займов при участии ГФРП Самарской области для реализации инвестпроектов составила 264 млн рублей.

Среди них ООО «Стальсервис-ТЛ» с проектом в области производства автокомпонентов, ООО «Версаль» с проектом организации серийного производства мебели, а также ООО «БТС» с проектом производства мелкоштучных бетонных изделий.

«Поддержка производственных проектов – наш главный приоритет. И финансовые ресурсы регионального Фонда развития промышленности, возможность привлечения средств федерального оператора дают возможность максимально быстро запускать новые предприятий на территории Самарской области. Эффективную работу региональной команды Фонда с инициаторами проекта, их сопровождению, консультированию по вопросам участия в программах Государственного ФРП, высоко оценили на федеральном уровне. Динамичный рост позиции в рейтинге и увеличение числа поддержанных проектов мотивирует на достижение новых, высоких результатов. Уверен, что количество региональных предприятий, получивших льготные средства на реализацию своих идей, будет только расти», – резюмировал Дмитрий Богданов.