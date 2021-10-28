В принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета на 2022-2024 годы большое внимание уделено поддержке регионов

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Госдума приняла проект федерального бюджет на 2022-2024 годы в первом чтении. На этом этапе утверждается прогноз социально-экономического развития и основные параметры бюджета. На 2022 год доходы бюджета запланированы в объеме 25,02 трлн рублей, расходы – 23,7 трлн рублей, профицит – 1,33 трлн рублей.

Депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы, член трехсторонней комиссии Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Леонид Симановский пояснил:

«Главные цели федерального бюджета – развитие страны и обеспечение повышения благосостояния и качества жизни наших граждан. В подготовленном Правительством РФ проекте бюджета все задачи, поставленные Президентом России в Посланиях Федеральному Собранию, в рамках национальных проектов и национальных целей развития, полностью финансово обеспечены. Поэтому Госдума поддержала проект бюджета в первом чтении. Существенно увеличены расходы на социальную политику и здравоохранение. Это самая большая часть расходов бюджета, в сумме она составит на три года 22 трлн рублей. Из них более 2 трлн рублей будет направлено на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми. Заложены также средства на выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и женщинам, ждущих ребенка.

Особая тема – поддержка регионов из федерального бюджета. На 2022 год общая сумма трансфертов регионам по сравнению с 2019 годом увеличена на треть до 3,2 трлн рублей с ростом в следующие два года. Объем субсидий регионам увеличен в 2,5 раза. При этом введены 22 новые субсидии, теперь их 141.

В постановлении Госдумы о принятии проекта бюджета в первом чтении мы утвердили несколько десятков поручений Правительству и бюджетному комитету Госдумы по внесению поправок в документ ко второму чтению. Большая их часть направлена на решение проблем регионов – повышение их бюджетной обеспеченности, решение проблемы бюджетного неравенства, создание условий для развития, увеличение субсидий по различным направлениям. Многие предложения касаются и Самарской области.

Все поправки мы внесем в проект бюджета при подготовке его в бюджетном комитете вместе с Правительством ко второму чтению. Наша задача – в результате работы над бюджетом еще в большей мере решить проблемы наших граждан во всех регионах.»



