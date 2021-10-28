В принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета на 2022-2024 годы большое внимание уделено поддержке регионов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро
Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской
Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
Созданная в Самаре установка поможет в разработке двигателей будущего и разгадке тайн "звездных колыбелей"
Созданная в Самаре установка поможет в разработке двигателей будущего и разгадке тайн "звездных колыбелей"
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения
Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения
В Самарской области вводят в эксплуатацию дополнительные объекты дорожного нацпроекта
В Самарской области вводят в эксплуатацию дополнительные объекты дорожного нацпроекта
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.71
EUR 81.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета на 2022-2024 годы большое внимание уделено поддержке регионов

28 октября 2021 17:44
180
В принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета на 2022-2024 годы большое внимание уделено поддержке регионов

Госдума приняла проект федерального бюджет на 2022-2024 годы в первом чтении. На этом этапе утверждается прогноз социально-экономического развития и основные параметры бюджета. На 2022 год доходы бюджета запланированы в объеме 25,02 трлн рублей, расходы – 23,7 трлн рублей, профицит – 1,33 трлн рублей. 

Депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы, член трехсторонней комиссии Правительства, Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отношений Леонид Симановский пояснил:

«Главные цели федерального бюджета – развитие страны и обеспечение повышения благосостояния и качества жизни наших граждан. В подготовленном Правительством РФ проекте бюджета все задачи, поставленные Президентом России в Посланиях Федеральному Собранию, в рамках национальных проектов и национальных целей развития, полностью финансово обеспечены. Поэтому Госдума поддержала проект бюджета в первом чтении. Существенно увеличены расходы на социальную политику и здравоохранение. Это самая большая часть расходов бюджета, в сумме она составит на три года 22 трлн рублей. Из них более 2 трлн рублей будет направлено на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми. Заложены также средства на выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и женщинам, ждущих ребенка.   

Особая тема – поддержка регионов из федерального бюджета. На 2022 год общая сумма трансфертов регионам по сравнению с 2019 годом увеличена на треть до 3,2 трлн рублей с ростом в следующие два года. Объем субсидий регионам увеличен в 2,5 раза. При этом введены 22 новые субсидии, теперь их 141. 

В постановлении Госдумы о принятии проекта бюджета в первом чтении мы утвердили несколько десятков поручений Правительству и бюджетному комитету Госдумы по внесению поправок в документ ко второму чтению. Большая их часть направлена на решение проблем регионов – повышение их бюджетной обеспеченности, решение проблемы бюджетного неравенства, создание условий для развития, увеличение субсидий по различным направлениям. Многие предложения касаются и Самарской области. 

Все поправки мы внесем в проект бюджета при подготовке его в бюджетном комитете вместе с Правительством ко второму чтению. Наша задача – в результате работы над бюджетом еще в большей мере решить проблемы наших граждан во всех регионах.»


 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
28 октября 2021  18:54
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
118
«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы
28 октября 2021  17:17
«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы
158
Льготники Самарского региона получат социальную выплату на приобретение газового оборудования
28 октября 2021  16:42
Льготники Самарского региона получат социальную выплату на приобретение газового оборудования
192
В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий
28 октября 2021  13:59
В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий
243
Еще 1 357 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 октября 2021  13:06
Еще 1 357 жителей Самарской области заболели коронавирусом
583
Весь список