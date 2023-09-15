В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса

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Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства жилья для работников оборонно-промышленного комплекса области. В совещании приняли участие руководители и представители органов исполнительной власти Самарской области, представительства ГК «Ростех» в Самарской области, предприятий региона – АО «Авиакор-авиационный завод», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Салют», АО «РКЦ «Прогресс».



Тема обеспечения жильем работников ОПК была поднята на федеральном уровне в начале текущего года. В ходе послания Федеральному Собранию РФ 21 февраля Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что ставка аренды для этой категории граждан будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.



Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Самару в августе анонсировал новые меры поддержки сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые начнут действовать с 2024 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил об имеющемся в регионе опыте предоставления специалистам арендного жилья, который могут применить и в отношении предприятий ОПК.



В Самарской области потребность в предоставлении жилья для предприятий оборонно-промышленного комплекса региона составляет 150 тыс. кв. метров, эта цифра прозвучала на совещании под руководством председателя областного Правительства. Были рассмотрены различные варианты, реализация которых позволит обеспечить сотрудников ОПК доступным жильем, руководителям предприятий рассказали о программах, которые в настоящее время активно реализуются в Самарской области.



«Предлагаем вам изучить опыт, наработанный в регионе, чтобы выбрать подходящие пути решения жилищного вопроса сотрудников конкретного предприятия. Когда будут приняты федеральные решения, это существенно облегчит применение существующих механизмов, - обратился к руководителям предприятий Виктор Кудряшов. - Сегодня уже действуют льготные условия получения жилья для ряда категорий граждан. На федеральном уровне работает льготная ипотека. Только за 8 месяцев текущего года на территории Самарской области было выдано льготных ипотечных кредитов на сумму более 6 млрд. рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 65%».

Для определенных категорий граждан (медицинские работники, педагоги, сотрудники IT-компаний) регион компенсирует первоначальный взнос по ипотеке, если он не превышает 20% от суммы ипотечного кредита, и половину процентной ставки по кредиту.



«Также мы активно работаем с ДОМ.РФ по программе, которая позволяет дефицитные категории специалистов обеспечивать жильем. Регион единовременно субсидирует этой кредитной организации выпадающие доходы, а ДОМ.РФ, в свою очередь, предлагает сниженную на три процента процентную ставку на весь срок ипотеки, - продолжил председатель облправительства. - Это выгодно и специалистам, для которых существенно снижается сумма кредита, и региону, так как итоговая экономия кратно превышает размер субсидии».



Кроме того, на совещании обсудили обращение от госкорпорации «Ростех», которое поступило Правительству Самарской области, о совместной реализации проектов строительства жилья для работников компаний «Ростеха». За счет льготного финансирования от системных банков, входящих в корпорацию, достигается снижение цены жилья на 15-30% ниже рыночной. «Мы готовы подписать соглашение и содействовать корпорации во всем, что от нас зависит, по реализации этой программы», - подчеркнул глава регионального Правительства. В настоящее время обсуждаются детали соглашения.

Один из существующих механизмов обеспечения жильем работников ОПК – предоставление жилья в аренду на льготных условиях. Такой опыт у региона уже есть, в 2017 году построен арендный дом для сотрудников ПАО «ОДК-Кузнецов».



В ходе совещания обсудили земельные участки, которые могут быть задействованы для строительства жилья для работников предприятий ОПК Самарской области. В основном они принадлежат Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки - земельные участки регионального оператора жилищной политики активно используются регионом для строительства льготного социального жилья. СОФЖИ реализует ряд строительных проектов, например, уже в 2024-2025 годах будут введены в строй дома на территории бывшей 94 воинской части. Как сообщил исполнительный директор Фонда Сергей Кандаков, общий объем квартир здесь 25 тыс. кв.м. «Цена реализации – государственная, 86 рублей кв. м. Одна из задач Фонда – решение социально значимых вопросов, мы можем работать с рентабельностью от 0 до 7%», - отметил он.



Еще одной возможностью снизить стоимость строительства может стать предоставление предприятием земельного участка под строительство жилья для его сотрудников. Такой вариант предложил АО «РКЦ «Прогресс».

Виктор Кудряшов поручил министерству строительства проанализировать все земельные участки на предмет обеспечения необходимой инфраструктурой.

«Прошу рассмотреть возможности, которые сегодня были представлены, и выйти с предложениями по их применению. Мы готовы проконсультировать вас по любым вопросам, по аренде, застройке, скидкам на жилье. Уверен, что совместными усилиями мы с задачей справимся», - призвал руководителей предприятий ОПК Виктор Кудряшов.