В Правительстве Самарской области обсудили эффективность мер по поддержке экономики в условиях санкций

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В понедельник, 23 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств, главы муниципальных образований, представители надзорных ведомств, депутаты губернской думы, члены общественных организаций и объединений.

Штаб по повышению устойчивости экономики был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и постоянно ведет работу по мониторингу ситуации в промышленности, на потребительском рынке и рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. Оперативный орган взаимодействует с общественными объединениями, руководителями промышленных предприятий, вырабатывая и реализуя антисанкционные меры.

Открывая заседание штаба, Виктор Кудряшов отметил, что появились первые прогнозы развития российской экономики. Председатель Правительства поручил министерству экономического развития подготовить сценарные условия развития экономики Самарской области до конца года и на период 2023-24 гг.

«Несмотря на то, что прогнозы не исключают снижения валового внутреннего продукта в стране, мы должны посмотреть, что ожидаем на выходе в регионе. По предварительным нашим данным, снижения нам, возможно, удастся избежать, поскольку у нас есть дополнительные возможности по импортозамещению, организации производства тех товаров, работ и услуг, которые мы ранее импортировали, есть хорошие прогнозы по сельскому хозяйству и ряду других отраслей.

В наиболее сложном положении остается автопром, но уже на прошлой неделе были юридически подтверждены решения по закреплению контрольного пакета акций нашего крупнейшего автопроизводителя «АвтоВАЗа» за «НАМИ», практически государственной структурой. Мы ожидаем, что новое руководство предприятия в ближайшее время представит новую стратегию развития предприятия. Большинство производителей автокомпонентов позитивно восприняли эти изменения», - отметил Виктор Кудряшов.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов отметил в докладе, что на федеральном уровне объявлено о дополнении Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления ещё 14 позициями. Большая часть новых мер будет направлена на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при освоении освобождающихся ниш на товарных рынках, возникающих из-за ухода отдельных иностранных компаний. Ожидается, что соответствующее постановление Правительства будет опубликовано в ближайшие дни.

В то же время, в период с 16 мая по настоящее время Правительством РФ уже утвержден ряд важных решений. Это предоставление отсрочки по уплате утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года на декабрь 2022 года для всех производителей автомобильной техники, заключивших специальный инвестиционный контракт, предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции (продовольственные товары, лекарственные препараты, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника), таможенные льготы при реализации инвестиционных проектов по 47 приоритетным видам деятельности, в числе которых растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, междугородные и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и сооружений, добыча нефти и газа, разведочное бурение.

Участники совещания уделили особое внимание реализации федеральных мер в регионе. Председатель областного Правительства поручил представить анализ использования возможностей господдержки в агропромышленном секторе, IT-сфере, жилищно-коммунальном комплексе.

В частности, в настоящее время законодательство позволяет выплачивать подрядчикам 80% в виде аванса от стоимости контракта на работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Это упрощает исполнение программ по капитальному ремонту в условиях роста цен на строительные материалы. Виктор Кудряшов поручил подготовить с следующему заседанию штаба отчет о том, как применяется этот механизм.

«Сегодня мы уделили особое внимание тем мерам, которые Правительство Самарской области должно принять в развитие федеральных мер поддержки предприятий и граждан. Активно взаимодействуем с предприятиями по льготному кредитованию, выявляем все проблемы, которые есть между предприятиями и банками, оперативно их решаем и конечно расширяем перечень системообразующих предприятий области, которые вошли в федеральные списки и имеют особые меры поддержки. Сегодня таких предприятий уже 42, мы начинали с 23. Работа идет в ежедневном режиме, рассчитываем, что экономика получит новые возможности для развития», - прокомментировал Виктор Кудряшов.

В целом же, констатировал глава кабмина, экономика региона работает устойчиво. «Стабильна ситуация с наполнением бюджета, на сегодняшний день в бюджет Самарской области поступило 50% запланированных доходов. То есть мы идем с определенным запасом. Плановое формирование доходной части бюджета, и тот задел, который мы создали, сокращая объемы государственного долга, позволит нам выполнить все задачи, связанные с капитальным строительством и, в первую очередь, с социальными обязательствами перед нашими согражданами», - подчеркнул глава регионального Правительства.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева доложила, как в регионе выполняется решение Президента РФ Владимира Путина о выплатах на детей с 8 до 17 лет: «Принято 86 776 заявлений от граждан, рассчитаны выплаты для 62 742 детей. К настоящему времени выплаты произведены на 29 903 ребенка, работа продолжается. Число потенциальных получателей этой меры поддержки составляет почти 92 тысячи человек».

На заседании штаба подробно рассмотрели ситуацию на рынке потребительских товаров. Цены на товары первой необходимости и лекарства – под постоянным контролем Правительства.

«Существенно снизились темпы инфляции, прекратился рост цен на большинство продуктов питания и медикаментов. Мы продолжаем анализировать эту ситуацию, и сейчас наша задача – добиться обратного тренда. Этому способствует и стабилизация курса рубля, и расширение возможностей торговли – уже в июне на территории крупных городов откроется целый ряд дополнительных ярмарок, где будет представлена сельскохозяйственная продукция, места для них будут предоставляться на льготных условиях, и мы очень рассчитываем, что цены будут снижаться», - прокомментировал решение органов исполнительной власти Виктор Кудряшов.

Как стало известно в ходе заседания штаба, в июне новые ярмарки сельхозпродукции заработают возле музея Алабина, на Мехзаводе и на улице Главной в Куйбышевском районе Самары. Рассматриваются еще две точки – на пересечении улиц Владимирской и Пензенской и возле спортивного комплекса «Грация».

Участники штаба обсудили ситуацию на рынке труда. Министр Ирина Никишина сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы последнюю неделю не изменился и составляет 0,7%. Количество открытых вакансий – 42 371 единица, что более чем в 3,5 раза превышает число зарегистрированных безработных – 42 тысячи человек. Между Рострудом и Правительством Самарской области заключено соглашение о выделении из федерального бюджета дополнительных средств в размере 1,26 млрд рублей на организацию временной занятости и общественных работ. Средства поступили в регион. Со 183 предприятиями заключены соответствующие соглашения, 19 410 человек вышли на временные и общественные работы.