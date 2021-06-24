В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов

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В четверг, 24 июня, на территории Особой экономической зоны «Тольятти» Самарской области введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов. Старт работе завода «Форесия» в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Форесия» на территории региона будет выпускать автомобильные сидения. «Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области – автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект», – отметил глава региона.

Реализация этого инвестиционного проекта запланирована в три этапа. В рамках первого уже налажен выпуск каркасов сидений. Сейчас идет строительство новых корпусов под пошив обивки. Работы планируют завершить к концу этого года. А летом следующего – время третьего инвестиционного этапа, который даст возможность выпускать пенный наполнитель для сидений. Общий объем вложений составит более 2,5 миллиардов рублей. Полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек.

«Мы когда-то начинали с ситуации высокого уровня безработицы в Тольятти, когда количество людей, ищущих работу, было значительно больше, чем вакансий. Сегодня вакансий в регионе в целом, и в Тольятти в частности, в 2 раза больше, чем тех людей, которые стоят на учете в фонде занятости, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – По Тольятти у нас 6 тысяч человек ищет работу, при этом есть 12 тысяч вакансий. По региону в целом в фонде занятости стоят на учете 22 тысячи человек, а вакансий – 45 тысяч. Мы переломили негативный тренд, который складывался в регионе на протяжении ряда лет. Несмотря на сложности прошлого года, несмотря на пандемию, мы создаем новые рабочие места. Это стало возможным благодаря системной работе по привлечению инвестиций и по созданию нужной инфраструктуры как транспортной, инженерной, так и логистической. Дело не в рейтингах, а в конкретных результатах –производствах, рабочих местах, повышении уровня благосостояния жителей Самарской области».

Тольяттинский завод в системе глобальной компании «Форесия» станет единственным предприятием, в котором «под одной крышей» будут осуществляться все технологические операции по производству автомобильных сидений – порядка 1,5 тысяч машинокомплектов в день. Они будут поставляться по производственным проектам АО «АВТОВАЗ», альянс Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.

«Хочу поблагодарить губернатора Самарской области, власти региона за всестороннюю поддержку проекта с момента обсуждения идеи и на всех этапах реализации. Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании Форесия в России», – отметил вице-президент компании «Форесия в России» Лукаш Бабущка.

Губернатор подчеркнул, что размещение этого предприятия на Самарской земле, в Тольятти, в Особой экономической зоне, позволит повысить уровень локализации продукции АВТОВАЗа. «Это очень важно, потому что АВТОВАЗ сможет претендовать на меры государственной поддержки, а они масштабные, при условии выполнения требований по локализации автокомпонентов на территории России. И прошлый год это показал: благодаря решениям Президента России Владимира Владимировича Путина мы спасли предприятие. И мы создали дополнительные возможности для нашего крупнейшего автопредприятия, крупнейшего трудового коллектива, чтобы завод успешно развивался в будущем», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что в этом году будут запущены и другие новые предприятия. «Мы потрудились над тем, чтобы такие возможности были в текущем году», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Сегодня ОЭЗ «Тольятти» является одной из лучших в стране и входит в ТОП-3 наиболее привлекательных площадок России для инвесторов. Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что запуск нового производства компании «Форесия» в Особой экономической зоне Тольятти – «значимый результат тех усилий, которые предпринимает управленческая команда региона под руководством Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе».

«Предприятие компании «Форесия» – одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов – первый проект, который мы открываем в формате индустриальных парков, когда производственная площадка создавалась с привлечением не только финансов инвестора, но и средств областного бюджета», – добавил глава регионального кабмина.

Сегодня на территории ОЭЗ уже работает двенадцать производств, создано 1649 рабочих мест. Помимо этого, готовность развивать свой бизнес в Тольятти подтвердили 29 резидентов из 8 стран – Россия, Япония, Германия, Испания, Нидерланды, Турция, Сербия, Франция. Это свидетельствует о большом интересе иностранных инвесторов к локализации в России, в частности, в Самарской области. Планируемый объем инвестиций резидентов ОЭЗ в свои проекты составляет в общей сложности порядка 40 миллиардов рублей. В результате реализации данных проектов планируется создать порядка 6,5 тысяч новых рабочих мест.