Я нашел ошибку
Главные новости:
Режим «Ковер» ввели в Самарской области 23 апреля
Жители Самары готовятся к дачному сезону: продажи садовой техники выросли на 32% за год
Операторы просят Минфцифры отложить плату за VPN-трафик
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек, есть раненые
Во время воздушной тревоги в Самаре резко взлетели цены на такси
В Самаре 51% работающих мужчин утверждают, что готовы уйти в декрет вместо своей жены
Аферисты обманом отобрали у самарца, работающего водителем 300 000 руб.
Россиянам назвали главную опасность майских шашлыков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
0.41
EUR 87.97
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам назвали главную опасность майских шашлыков

184
Шашлык может стать опасным из-за нарушении температурного режима, при перекрестном загрязнении и недостаточной термической обработке. Об этом директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала в среду, 22 апреля.

Специалист назвала правила, которые необходимо соблюдать на пикнике, чтобы избежать проблем со здоровьем. Она уточнила, что в первую очередь навредить здоровью может использование одного ножа и тары для нарезки и хранения сырого мяса, хлеба и овощей.

«Бактерии с поверхности сырого мяса моментально переходят на готовые продукты. Человек съедает помидор, нарезанный тем же ножом, что и свинина, и через несколько часов получает тяжелую инфекцию. Для шашлыка нужно иметь минимум два ножа и две доски: одна — только для сырого мяса, вторая — для всего остального», — объяснила Спеценко в беседе с Lenta.Ru.

Она подчеркнула, что сырое мясо, даже замаринованное, нельзя хранить при комнатной температуре дольше двух часов, а при поездке на природу обязательна термосумка с аккумуляторами холода, передает RT.

Также эксперт предостерегла от мытья сырого мяса перед жаркой — вода с поверхности куска разбрызгивается в радиусе до метра, заражая раковину и соседние продукты. По ее словам, безопасный способ — промокнуть мясо бумажными полотенцами и сразу выбросить их.

«Шашлык безопасен, если при проколе из мяса вытекает прозрачный сок, а волокна легко разделяются. Если сок розовый — термическая обработка недостаточна. Особенно это касается курицы: розовый цвет на косточке — признак опасной недожарки», — подчеркнула специалист.

Она рекомендовала не оставлять готовый шашлык на столе дольше двух часов, а при жаре выше +25 градусов — одного часа, пишут "Известия".

В Роскачестве также рассказали, что лучше брать шашлык, упакованный производителем, и не покупать полуфабрикаты в белых соусах, сообщает 360.ru.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
544
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
679
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
482
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
536
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
653
Весь список