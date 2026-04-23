Россиянам назвали главную опасность майских шашлыков

Шашлык может стать опасным из-за нарушении температурного режима, при перекрестном загрязнении и недостаточной термической обработке. Об этом директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала в среду, 22 апреля.

Специалист назвала правила, которые необходимо соблюдать на пикнике, чтобы избежать проблем со здоровьем. Она уточнила, что в первую очередь навредить здоровью может использование одного ножа и тары для нарезки и хранения сырого мяса, хлеба и овощей.

«Бактерии с поверхности сырого мяса моментально переходят на готовые продукты. Человек съедает помидор, нарезанный тем же ножом, что и свинина, и через несколько часов получает тяжелую инфекцию. Для шашлыка нужно иметь минимум два ножа и две доски: одна — только для сырого мяса, вторая — для всего остального», — объяснила Спеценко в беседе с Lenta.Ru.

Она подчеркнула, что сырое мясо, даже замаринованное, нельзя хранить при комнатной температуре дольше двух часов, а при поездке на природу обязательна термосумка с аккумуляторами холода, передает RT.

Также эксперт предостерегла от мытья сырого мяса перед жаркой — вода с поверхности куска разбрызгивается в радиусе до метра, заражая раковину и соседние продукты. По ее словам, безопасный способ — промокнуть мясо бумажными полотенцами и сразу выбросить их.

«Шашлык безопасен, если при проколе из мяса вытекает прозрачный сок, а волокна легко разделяются. Если сок розовый — термическая обработка недостаточна. Особенно это касается курицы: розовый цвет на косточке — признак опасной недожарки», — подчеркнула специалист.

Она рекомендовала не оставлять готовый шашлык на столе дольше двух часов, а при жаре выше +25 градусов — одного часа, пишут "Известия".

В Роскачестве также рассказали, что лучше брать шашлык, упакованный производителем, и не покупать полуфабрикаты в белых соусах, сообщает 360.ru.