Во время воздушной тревоги в Самаре резко взлетели цены на такси

Цены на такси взлетели в небеса утром 23 апреля, когда взволнованные самарцы пытались хоть как-то добраться на работу.

«839 рублей за поездку до работы — ой, проще остаться дома, тем более, что детей в школу и садик тоже не отвела!» — рассказала жительница Самары.

«Вообще, конечно, позор таксистам, в такой ситуации в своей же стране! Слов нет!» — возмутился читатель 63.RU.

«Тариф определяет сервис, а не таксисты», — возразил ему другой наш подписчик.

Несколько дней назад представители Департамента транспорта Самары напомнили о порядке действий водителей в случае опасности.

«При сигнале „Ракетная опасность“ водитель обязан остановиться на ближайшей остановке и прекратить движение. Всех пассажиров, даже с билетами, нужно высадить. Люди должны сохранять спокойствие, быстро покинуть салон, не мешая другим, и направиться в ближайшее укрытие», — сообщили в дептрансе.

Возмущаться и спорить с водителем бесполезно. Это не рекомендация, а требование.

Сегодня ракетную опасность не объявляли, но до сих пор действует угроза атаки БПЛА, а также сработали системы оповещения.

Движение общественного транспорта в Самаре возобновили в 9:09 утра.