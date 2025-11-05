В областном правительстве состоялась пресс-конференция по вопросам финансового обеспечения региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С.
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В областном правительстве состоялась пресс-конференция по вопросам финансового обеспечения региона

5 ноября 2025 15:56
148
На вопросы журналистов ответили Ольга Собещанская и  Павел Финк. 

В среду, 5 ноября, в областном Правительстве состоялась пресс-конференция по вопросам финансового обеспечения региона «Бюджетная устойчивость для благополучия жителей». Провести ее поручил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания, которое прошло в областном правительстве 1 ноября. 

На вопросы журналистов ответили заместитель председателя Правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская и заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Руководители министерств дали общую оценку проекта бюджета на ближайшие три года, а также рассказали, какие инфраструктурные и инвестиционные проекты будут реализованы в ближайшие годы. 
Один из вопросов касался роста объема поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц по сравнению с объемами от налога на прибыль организаций. Ольга Собещанская отметила, что этот показатель демонстрирует рост качества жизни граждан и рост доходов населения. 

«Совокупные решения реального сектора экономики и государства приводит к стабильному росту. За последние пять лет фонд оплаты труда и налоги от него по ряду организаций выросли более чем в 1,5 раза», - отметила она.

Павел Финк дополнил, что коммерческий сектор сегодня работает в непростых условиях внешнего давления и роста расходов. При этом конкуренция за кадры стимулирует предприятия создавать достойные условия труда для своих сотрудников. 

«Растут траты на логистику, оплаты труда, закупки комплектующих, а значит, снижается база для налога на прибыль. При этом поступления от НДФЛ либо сохранились, либо выросли. Это говорит о том, что зарплаты на тех же предприятиях сохранились на том же уровне или стали больше», - подчеркнул глава минэка.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
05 ноября 2025, 17:26
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова. Спорт
28
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
05 ноября 2025, 17:11
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская. Спорт
35
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С.
05 ноября 2025, 16:58
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С. Экология
96
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
216
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
895
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
743
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1588
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
895
Весь список