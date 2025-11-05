148

В среду, 5 ноября, в областном Правительстве состоялась пресс-конференция по вопросам финансового обеспечения региона «Бюджетная устойчивость для благополучия жителей». Провести ее поручил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания, которое прошло в областном правительстве 1 ноября.

На вопросы журналистов ответили заместитель председателя Правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская и заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Руководители министерств дали общую оценку проекта бюджета на ближайшие три года, а также рассказали, какие инфраструктурные и инвестиционные проекты будут реализованы в ближайшие годы.

Один из вопросов касался роста объема поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц по сравнению с объемами от налога на прибыль организаций. Ольга Собещанская отметила, что этот показатель демонстрирует рост качества жизни граждан и рост доходов населения.

«Совокупные решения реального сектора экономики и государства приводит к стабильному росту. За последние пять лет фонд оплаты труда и налоги от него по ряду организаций выросли более чем в 1,5 раза», - отметила она.

Павел Финк дополнил, что коммерческий сектор сегодня работает в непростых условиях внешнего давления и роста расходов. При этом конкуренция за кадры стимулирует предприятия создавать достойные условия труда для своих сотрудников.

«Растут траты на логистику, оплаты труда, закупки комплектующих, а значит, снижается база для налога на прибыль. При этом поступления от НДФЛ либо сохранились, либо выросли. Это говорит о том, что зарплаты на тех же предприятиях сохранились на том же уровне или стали больше», - подчеркнул глава минэка.

Фото: "Волжская коммуна"