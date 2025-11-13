218

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда Самарской области и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

В ноябре в Самарской области наиболее острый дефицит кадров наблюдается в розничной торговле: здесь на одну вакансию приходится 2,6 резюме. Это ниже нормы (4,0–7,9), что говорит о заметной нехватке специалистов.

За последний месяц работодатели региона разместили 2,7 тыс. вакансий в рознице. Медианная предлагаемая зарплата составила 48,8 тыс. рублей, в то время как соискатели рассчитывают на 50 тыс. рублей. Разница между ожиданиями и предложениями — 1,2 тыс. рублей, что свидетельствует о почти совпадающих ожиданиях сторон, однако высокий спрос на персонал приводит к тому, что многие вакансии остаются открытыми дольше обычного.

Дефицит кадров сохраняется и в сфере медицины и фармацевтики, где конкуренция составляет 2,9 резюме на вакансию. Такой показатель также указывает на дефицит специалистов, особенно среди узкопрофильных врачей. Работодатели региона разместили почти 1,6 тыс. вакансий за последний месяц. Медианная предлагаемая зарплата составила 64,7 тыс. рублей, а ожидаемая — 65,8 тыс. рублей, то есть разрыв между ожиданиями и предложениями минимален, но количество доступных кандидатов остаётся недостаточным.