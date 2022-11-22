В новый санкционный список ЕС могут включить большое число физических лиц из России.

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Подробности нового пакета санкций объединения раскрыло издание Politico.

Газета не назвала конкретные имена и число россиян, которых коснутся рестрикции. Отмечается, что на данный момент эксперты Европейской комиссии (ЕК) анализируют предложенные списки.

Politico пишет, что Латвия, Литва, Польша и Эстония намерены убедить другие страны объединения согласовать новый пакет санкций и ввести потолок цен на российскую нефть. При этом ряд европейских дипломатов не поддержали эту инициативу, так как, по их словам, санкционный пакет еще не готов и его увязка с ограничениями цен на нефть усложнит ситуацию.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошло введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц, которые «причастны к организации незаконных референдумов на украинской территории, представителей военно-промышленного сектора и публичных лиц, распространяющих дезинформацию о конфликте на Украине», пишет Лента.