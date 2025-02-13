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В муниципалитетах региона усилят работу по привлечению инвесторов

13 февраля 2025 16:11
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В Правительстве Самарской области обсудили вопросы создания комфортного инвестклимата в муниципальных образованиях.

В Правительстве Самарской области обсудили вопросы создания комфортного инвестклимата в муниципальных образованиях.

В совещании, которое прошло под председательством вице-губернатора Антона Емельяненко, приняли участие представители минэкономразвития региона, Агентства стратегических инициатив и Минэкономразвития Республики Башкортостан, главы и инвестиционные уполномоченные муниципальных образований Самарской области.

В ходе встречи, которая состоялась в гибридном формате, участники говорили о том, как повысить эффективность работы муниципальных команд по привлечению новых инвесторов и созданию комфортных условий для работы бизнеса на их территориях.

«Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. И, безусловно, значимая часть этой работы, большая ответственность лежит на муниципальных образованиях, - отметил Антон Емельяненко, открывая совещание. - В течение трех лет в регионе составляется инвестиционный рейтинг муниципальных образований, определились лидеры, понятны проблемные зоны муниципалитетов. Наша общая задача – создать условия для упрощения взаимодействия бизнеса и государства, обеспечить эффективную государственную поддержку и максимальное содействие развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности».

Опыт регионов по улучшению инвестклимата представил первый заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Игорь Карачин. Он рассказал про обновление структуры и методологии Национального рейтинга состояния инвестклимата - главного инструмента по оценке условий, созданных для бизнеса в субъектах страны. Утвержденная методология рейтинга в 2024 году актуализирована с учетом задач по достижению национальных целей, лучших международных практик, предложений предпринимательского сообщества и регионов.

«Мы планируем предоставить разбивку результатов, полученных исходя из ответов крупного бизнеса и МСП, по всем основным темам рейтинга: удовлетворенность кадрами и трудовыми ресурсами, стоимостью подключения к инженерным сетям. Это очень важные и чувствительные темы для многих регионов. Мы уверены, что новая структура и детализация результатов позволит региональным командам проводить точечную отработку конкретных зон роста, что приведет к разработке новых практик и решений для дальнейшего тиражирования», - пояснил Игорь Карачин.

В Самарской области для выстраивания эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом сегодня действует институт инвестиционных уполномоченных, перед которыми стоят задачи обновления базы инвестплощадок, анализ состояния бизнес-деятельности на конкретной территории, инвестиционных ниш и действующих кооперационных цепочек.

«Мы регулярно обучаем муниципальные команды, собираем их на стратегические сессии с привлечением федеральных экспертов, делимся эффективными инструментами работы с бизнесом, определения перспективных инвестиционных ниш, формирования инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов» - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Также в регионе внедрен механизм сбора обратной связи от предпринимателей и инвесторов, утверждены регламенты сопровождения инвестиционных проектов.

В завершении встречи Антон Емельяненко поблагодарил приглашенных экспертов за партнерство и внимание к региону.

«Единой управленческой командой мы сделаем все необходимое, чтобы Самарская область вошла в пятерку лучших регионов, наиболее привлекательных для инвесторов. Поменяем ситуацию в вопросах подключения бизнеса к инженерным сетям - для этого намерены включить ведущие ресурсоснабжающие организации в инвестиционную повестку», - подчеркнул он.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

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