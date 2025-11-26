В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров

106

Вот уже несколько лет от многих, от экспертов до пенсионеров, слышатся рассуждения о том, что «маркетплейсы уничтожат торговые центры». В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось отраслевое совещание, а по сути – конференция с участием экспертов федерального уровня, посвященная этой проблеме. Мероприятие прошло под эгидой Российского совета торговых центров (РСТЦ), пишет Самара-МК.

Модерировал выступления федеральных и региональных экспертов управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Он отметил, что общественные зоны в крупных самарских торговых центрах возникли одними из первых в стране и успешно развиваются до сих пор, что сейчас очень важно.

Дело в том, что, действительно, уже несколько лет основной конкурент крупных ТЦ – маркетплейсы, позволяющие покупателям, не выходя из дома, заказать себе практически любой товар, а затем примерить, оценить его в ближайшем пункте выдачи и, если не подошел, отказаться. Эпидемия ковида и уход крупнейших мировых брендов из России также отрицательно сказались на финансовом самочувствии владельцев крупных торговых центров. Они давно уже из гигантских «рынков под крышей» превратились в полноценные площадки для общения, отдыха и развлечений людей самых разных возрастов. И это - одно из основных отличий от онлайн-покупок и такого же общения.

Помимо этого ТЦ – это и рабочие места, и налоги, и даже места проведения таких социально значимых мероприятий, как, например, ярмарки вакансий или благотворительные акции.«Раньше, когда прогулочный трафик составлял 6-8%, мы за голову хватались, а сейчас он 30%. Нужно работать каждый день так, будто на дворе кризис. И когда он по-настоящему придет, вы будете готовы ко всему. Проактивная позиция очень важна», - поделилась опытом в своем выступлении эксперт в области управления недвижимостью, экс-управляющий ТЦ МЕГА Теплый Стан и Мега Екатеринбург Айше Агекян.

Самара уже много лет входит в ТОП-5 в стране по обеспеченности торговыми площадями в расчете на тысячу жителей. Поэтому тесное сотрудничество, помощь и поддержка со стороны областной исполнительной власти – важная экономическая и социальная задача. О такой готовности заявил в своем приветственном слове министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.В финале участники в формате свободного микрофона обменялись мнениями, какие важные вопросы могут успешно решать сообща органы власти и представители индустрии.