Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров

26 ноября 2025 13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров

Вот уже несколько лет от многих, от экспертов до пенсионеров, слышатся рассуждения о том, что «маркетплейсы уничтожат торговые центры». В министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось отраслевое совещание, а по сути – конференция с участием экспертов федерального уровня, посвященная этой проблеме. Мероприятие прошло под эгидой Российского совета торговых центров (РСТЦ), пишет Самара-МК.

Модерировал выступления федеральных и региональных экспертов управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Он отметил, что общественные зоны в крупных самарских торговых центрах возникли одними из первых в стране и успешно развиваются до сих пор, что сейчас очень важно.

Дело в том, что, действительно, уже несколько лет основной конкурент крупных ТЦ – маркетплейсы, позволяющие покупателям, не выходя из дома, заказать себе практически любой товар, а затем примерить, оценить его в ближайшем пункте выдачи и, если не подошел, отказаться. Эпидемия ковида и уход крупнейших мировых брендов из России также отрицательно сказались на финансовом самочувствии владельцев крупных торговых центров. Они давно уже из гигантских «рынков под крышей» превратились в полноценные площадки для общения, отдыха и развлечений людей самых разных возрастов. И это - одно из основных отличий от онлайн-покупок и такого же общения.

Помимо этого ТЦ – это и рабочие места, и налоги, и даже места проведения таких социально значимых мероприятий, как, например, ярмарки вакансий или благотворительные акции.«Раньше, когда прогулочный трафик составлял 6-8%, мы за голову хватались, а сейчас он 30%. Нужно работать каждый день так, будто на дворе кризис. И когда он по-настоящему придет, вы будете готовы ко всему. Проактивная позиция очень важна», - поделилась опытом в своем выступлении эксперт в области управления недвижимостью, экс-управляющий ТЦ МЕГА Теплый Стан и Мега Екатеринбург Айше Агекян.

Самара уже много лет входит в ТОП-5 в стране по обеспеченности торговыми площадями в расчете на тысячу жителей. Поэтому тесное сотрудничество, помощь и поддержка со стороны областной исполнительной власти – важная экономическая и социальная задача. О такой готовности заявил в своем приветственном слове министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.В финале участники в формате свободного микрофона обменялись мнениями, какие важные вопросы могут успешно решать сообща органы власти и представители индустрии.

В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025, 11:02
26 ноября 2025, 11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
Из-за дорожных работ транспорт пустили в объезд. Теперь он двигается по улицам Куйбышева, Льва Толстого и Фрунзе. Транспорт
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025, 13:27
25 ноября 2025, 13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
«Самарское долголетие» — это современная модель социального обслуживания граждан пожилого возраста, которая представляет пенсионерам возможности для... Общество
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025, 11:33
25 ноября 2025, 11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
На все вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», будут даны ответы в рамках прямого эфира или индивидуально.  Общество
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
