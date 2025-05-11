В Минпромторге предложили использовать биометрию при продаже алкоголя

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Биометрия может стать альтернативным способом идентификации покупателей товаров с возрастным ограничением. Об этом заявил статс-секретарь—замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«Это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения»,— сказал господин Чекушов в интервью ТАСС. По мнению замглавы Минпромторга, реализация товаров через единую биометрическую систему свидетельствовала бы о развитии технологий.

В апреле источники «Ъ» сообщали, что в правительстве готовится законопроект, который должен разрешить продажу энергетических напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах с идентификацией через биометрию. Изменения должны быть внесены в федеральный закон №304-ФЗ, вступивший в силу 1 марта. Он разрешает продажу энергетиков только в магазинах и только совершеннолетним, пишет Коммерсантъ.