В Минэнерго сообщили о стабилизации цен на бензин

183

Минэнерго РФ констатирует стабилизацию биржевых цен на бензин в РФ, несмотря на сохранение высоких мировых цен на нефть, сообщило министерство.

"Можно констатировать факт стабильной работы бензинового сегмента биржи, где падение цен с пиковых значений составило более 8000 рублей за тонну, несмотря на сохранение высоких цен на нефть", - говорится в сообщении ведомства.

Оно также отмечает, что сейчас на бирже бензин сорта Аи-92 торгуется с дисконтом к экспортному паритету примерно 5000 рублей на тонну с учётом демпферного механизма сглаживания колебаний цен на топливо. Кроме того, разница между розничными и оптовыми ценами на бензин в настоящее время составляет почти 8,5 рубля за литр.

Биржевая цена бензина Аи-95 24 сентября достигла рекордного значения в 60,5 тысячи рублей за тонну. По состоянию на среду этот же сорт бензина дешевеет восьмую торговую сессию подряд и стоит 51,7 тысячи рублей. Оптовая цена на бензин Аи-92 также опустилась до 50,2 тысячи рублей в среду с 57 тысяч рублей в конце сентября, сообщает РИА Новости.