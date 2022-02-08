В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке

85

Сотрудники на удаленке есть сегодня в каждой второй компании. Чаще всего в дистанционном режиме работают IT-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.



Удаленные работники есть сегодня в 51% компаний. Причем в 4 из 10 компаний на дому работает более 30% персонала. В Москве и Санкт-Петербурге удаленка распространена больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний.



Чаще всего на удаленке оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.



Число работодателей, практикующих удаленную занятость сегодня одно из самых высоких (51%). Аналогичную ситуацию SuperJob наблюдал в декабре 2020 г. Больше удаленки было только в разгар пандемии в мае 2020 г.: тогда дистанционные сотрудники были в 59% компаний. Всего 2—3 недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.



Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 174

Время проведения: 2—7 февраля 2022 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов