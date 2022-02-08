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В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке

8 февраля 2022 11:40
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В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке

Сотрудники на удаленке есть сегодня в каждой второй компании. Чаще всего в дистанционном режиме работают IT-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Удаленные работники есть сегодня в 51% компаний. Причем в 4 из 10 компаний на дому работает более 30% персонала. В Москве и Санкт-Петербурге удаленка распространена больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний.

Чаще всего на удаленке оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.

Число работодателей, практикующих удаленную занятость сегодня одно из самых высоких (51%). Аналогичную ситуацию SuperJob наблюдал в декабре 2020 г. Больше удаленки было только в разгар пандемии в мае 2020 г.: тогда дистанционные сотрудники были в 59% компаний. Всего 2—3 недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 174
Время проведения: 2—7 февраля 2022 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

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