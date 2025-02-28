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В губернии упростят взаимодействие бизнеса и ресурсоснабжающих организаций

28 февраля 2025 14:27
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Создать и курировать проектный офис губернатор поручил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову.

В Самарской области создадут проектный офис, который будет курировать вопросы развития региона и, в том числе, вопросы работы с инвесторами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на совещании по инвестклимату.

Создание лучших условий для бизнеса -  важнейшая задача, в основе которой лежат показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Создать и курировать проектный офис губернатор поручил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову.

«Улучшать инвестиционный климат региона мы будем в тех направлениях, где есть высокий потенциал. В первую очередь, это работа строительного блока. Здесь будем ускорять инвестиционно-строительный цикл, сокращать количество бюрократических процедур при реализации инвестпроектов. Во-вторых, оптимизируем взаимодействие бизнеса с ресурсоснабжающими организациями - подключение новых предприятий к ресурсам должно быть комфортным, удобным, с прозрачными условиями», - рассказал о создаваемом проектном офисе Дмитрий Богданов.

По словам главы областного минэка, в работе будут применяться лучшие практики Московской и Нижегородской областей. Профильные министры будут персонально отвечать за улучшения в конкретных сферах.

«Уже подготовили проект указа, в котором будут закреплены ответственные. Комплекс предложений представим губернатору в ближайшие недели» - добавил Дмитрий Богданов.

Принять участие в создании проектного офиса также смогут все заинтересованные предприниматели. Направлять свои предложения они могут на электронную почту Агентства по привлечению инвестиций: info@investinsamara.ru или позвонив по тел. 8(800)505-90-36 и 8(846)375-03-05

Теги: Самара

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