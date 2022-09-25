В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе.
Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова от "Единой России".
"Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — говорится в пояснительных материалах.
Законопроект также предполагает:
Парламентарии отметили, что соответствующие поправки можно будет подготовить ко второму чтению проекта о бюджете, "что дает возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть", пишет РИА Новости.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как отметил глава Минобороны, ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.