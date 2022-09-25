В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

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Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе.

Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова от "Единой России".

"Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — говорится в пояснительных материалах.

Законопроект также предполагает:

освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы;

выплату компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50 процентов;

освобождение от налога на имущество;

выплату ежемесячного пособия до трех лет для детей, а также пособия для беременной супруги мобилизованного;

выплату компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО;

предоставление отсрочки гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности;

предоставление отсрочки родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.

Парламентарии отметили, что соответствующие поправки можно будет подготовить ко второму чтению проекта о бюджете, "что дает возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть", пишет РИА Новости.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как отметил глава Минобороны, ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.