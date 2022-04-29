В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.
В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара»
«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования
На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.
Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

29 апреля 2022 12:57
128
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с положениями Налогового кодекса России ветераны боевых действий имеют право на льготу — вычет в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц.

Таким образом, как он уточнил, работающий сегодня ветеран боевых действий при уплате налога имеет возможность сэкономить максимум 65 рублей — 13% от необлагаемой налогом суммы в 500 рублей.

В сегодняшних экономических реалиях, по мнению депутата, эта сумма является крайне низкой, не способной каким-либо ощутимым образом повлиять на материальное состояние ветеранов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
75
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
129
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
187
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
132
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022  10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
185
Весь список