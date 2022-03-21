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В Госдуме предложили альтернативу молочным тетрапакам

21 марта 2022 13:28
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В Госдуме предложили альтернативу молочным тетрапакам

Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила о том, что альтернативной упаковкой для молока в случае возникновения сложностей с тетрапаками могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны, а также так называемые «молокоматы». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации «Ведомостей», ритейлеры предупредили о возможных трудностях с поставками соков и молока в связи с риском дефицита тетрапака и картона, а также сложностей с закупкой пленок, которые возникли на фоне нехватки сырья.

«Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков. Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – «молокоматы». Да и бидоны – тоже хорошая тара», – приводит информагентство слова Школкиной.

Она добавила, что в течение недели планируется завершить составление перечня необходимых товаров, которым требуются аналоги и направить его в Минпромторг РФ.

Фото: pixabay.com

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