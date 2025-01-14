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В Госдуме хотят распределить между гражданами доходы от ресурсов

14 января 2025 09:24
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В Госдуме хотят распределить между гражданами доходы от ресурсов

В Госдуму внесен законопроект, по которому доходы от экспорта нефти, газа и полезных ископаемых будут распределяться между гражданами России. Автором документа выступила член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Анжелика Глазкова. Законопроект внесен в думскую электронную базу.

Глазкова предлагает создать Фонд социальной справедливости, который начнет работать с 1 января 2026 года в случае принятия законопроекта. Предполагается, что каждый квартал граждане России будут получать выплату за счет доходов от экспорта природных ископаемых. Однако право на подобную выплату получат граждане, имеющий трудовой стаж не менее 15 лет.

Глазкова отметила, что подобная практика существует на Аляске с 1976 года, где на счета граждан поступают выплаты от 25% доходов от продажи ресурсов за рубеж.

В кабмине не оценили данный законопроект, назвав его избыточным. Правительство считает, что предлагаемый механизм приведет к ускоренному исчерпанию таких средств и резко снизит возможности федерального бюджета реагировать на непредвиденные проблемы, пишет РЕН-ТВ. 

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